Каталог

Каталог

Новости

Поставка координатно-расточного станка 2440СФ4 предприятию в Беларуси

Компанией Станочный Мир поставлен станок с ЧПУ 2440СФ4 предприятию в Минской области Республики Беларусь, занятому в сфере модернизации вооружения

Подробнее

16.11.2020

Поставка высокоточного токарно-винторезного станка 1И250В компании из Раево г. Москвы

Поставлен токарный станок 1И250В класса точности "В" московской компании, осуществляющей предоставление услуг в сфере спорта и развлечений

Подробнее

12.05.2020

Поставка обрабатывающих центров VMC800 и VMC1000 предприятию Смоленской области

Поставлены в Смоленскую область машиностроительному предприятию фрезерные обрабатывающие центры VMC800 и VMC1000 с проведением пусконаладочных работ

Подробнее

10.02.2020

Все новости

Квалифицированные консультации при подборе оборудования
Широкий выбор станков и КПО. Доступные цены
Доставка в любой город России, Беларуси и Казахстана

Спецпредложения

Популярные модели

Компания "Станочный Мир" - надежные станки, прессы, гильотины, молоты по лучшей цене в России и СНГ

Металлообрабатывающее оборудование служит для изменения различными физическими способами формы заготовок из металла с целью получения деталей с определенными заданными размерами и свойствами. Нередко металлообрабатывающие станки используют для обработки и неметаллических изделий.

Существует большое количество производственных методов воздействия на металл и соответственно оборудования это реализующее, и наиболее распространенные и востребованные виды станков и кузнечно-прессового оборудования для обработки металла присутствуют в нашем каталоге. Это токарные, фрезерные, сверлильные, отрезные, шлифовальные станки, прессы, молоты, ножницы гильотинные, установки плазменной резки и многое другое.

На сайте компании Станочный Мир вы найдете металлообрабатывающие станки как отечественных, так и зарубежных известных производителей: ГЗСУ, ВИСТАН, КРАСНЫЙ БОРЕЦ, PROMA, JET, SILOMA, PILOUS, SAHINLER, DMTG и других. Продаваемое нами оборудование имеет широкую географию производства - это Россия, Беларусь, Турция, Чехия, Болгария, Швейцария, Германия, Тайвань, Китай и др.. Мы работаем с проверенными поставщиками, надежность которых подтверждена за  долгие годы сотрудничества.

Статьи

Классификация и расшифровка сверлильных станков

Универсальные сверлильные станки относятся к 2-й группе и подразделяются на 6 основных типов - 1. Вертикально-сверлильные, 2. Одношпиндельные...

Подробнее

26.09.2020

Средства защиты токарного станка

Для безопасной эксплуатации обслуживающим персоналом токарного оборудования, оно оснащается целым комплексом разнообразных защитных элементов...

Подробнее

05.06.2020

ОАО «ГЗСУ» – основной производитель новых станков

Открытое акционерное общество «Гомельский завод станочных узлов» (ОАО «ГЗСУ») гарантирует безупречную работу выпускаемого оборудования...

Подробнее

16.12.2019

Все статьи

FAQ/Вопросы-ответы

  1. Вопрос: Что такое пусконаладочные работы (ПНР) токарного станка и что включают

    Ответ:

    1. Проведение визуального осмотра станка, его механической и электрической частей для обнаружения возможных поломок, возникших при доставке станка к Покупателю. 2. Проверка установки токарного станка ...

    Подробнее

  2. Вопрос: Какое машинное масло заливать в станки JET, ПРОМА, KNUTH, STALEX, OPTIMUM, SILOMA, PILOUS, UMT?

    Ответ:

    Согласно инструкции рекомендуются масла импортного производства. Но отлично подойдут машинные индустриальные масла российского производства марки .....

    Подробнее

  3. Вопрос: Чем универсальные фрезерные станки отличаются от широкоуниверсальных

    Ответ: Считается, что к широкоуниверсальным фрезерным станкам относится оборудование, имеющее и вертикальный и горизонтальный шпиндель. Универсальные же станки имеют один шпиндель...

    Подробнее

Все вопросы-ответы

Производители

  • СТАНКОГОМЕЛЬ
  • WEIDA
  • ГЗСУ - Гомельский завод станочных узлов
  • STALEX
  • ZMM BULGARIA HOLDING
  • ОАО Станкозавод КРАСНЫЙ БОРЕЦ
  • PROMA
  • JET
  • ВИСТАН
  • ПИНСКИЙ ОМЗ
  • SILOMA
  • PILOUS
  • Краснодарский станкостроительный завод имени Седина
  • ZMM VRATSA
  • ООО «ПРОМСТРОЙМАШ»
  • Рязанский станкостроительный завод (РСЗ)
  • ДЗФС - Дмитровский завод фрезерных станков
  • КЗТС - Краматорский завод тяжелого станкостроения
  • ОАО «Астраханский станкостроительный завод»
  • МЗКРС - Московский завод координатно-расточных станков
  • ОАО Станкостроительный завод имени С. М. Кирова
  • Горьковский завод фрезерных станков
  • Лубенский станкостроительный завод ШлифВерст
  • Одесский завод радиально-сверлильных станков — ОЗРСС
  • Московский станкостроительный завод КРАСНЫЙ ПРОЛЕТАРИЙ
  • ВИЗАС - Витебский завод заточных станков
  • Славгородский завод КПО
  • ХАРВЕРСТ - Харьковский станкостроительный завод
  • МЗОР - Минский завод им. Октябрьской революции
  • Егорьевский станкостроительный завод КОМСОМОЛЕЦ