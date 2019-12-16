Спецпредложения
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Спецпредложение
Радиально-сверлильный станок ГС5451 347 000 р.
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Однокривошипный пресс КД2124660 000 р.
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Вертикально фрезерный станок 6Т121 615 000 р.
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Токарно-винторезный станок CU1000Цена по запросу
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Популярные модели
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В наличии
Универсальный токарно-винторезный станок ГС526У2 190 000 р.
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Гидравлический пресс П6324Б715 000 р.
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Вертикально-фрезерный станок FSS450MR4 120 000 р.
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В наличии
Долбежный станок по металлу ГД2002 760 000 р.
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Зубофрезерный станок 53А505 700 000 р.
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Радиально-сверлильный станок 2А5541 690 000 р.
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Универсально-заточной станок 3Е6421 250 000 р.
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Молот пневматический ковочный МА4127490 000 р.
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Горизонтально протяжной станок 7А5233 690 000 р.
Компания "Станочный Мир" - надежные станки, прессы, гильотины, молоты по лучшей цене в России и СНГ
Металлообрабатывающее оборудование служит для изменения различными физическими способами формы заготовок из металла с целью получения деталей с определенными заданными размерами и свойствами. Нередко металлообрабатывающие станки используют для обработки и неметаллических изделий.
Существует большое количество производственных методов воздействия на металл и соответственно оборудования это реализующее, и наиболее распространенные и востребованные виды станков и кузнечно-прессового оборудования для обработки металла присутствуют в нашем каталоге. Это токарные, фрезерные, сверлильные, отрезные, шлифовальные станки, прессы, молоты, ножницы гильотинные, установки плазменной резки и многое другое.
На сайте компании Станочный Мир вы найдете металлообрабатывающие станки как отечественных, так и зарубежных известных производителей: ГЗСУ, ВИСТАН, КРАСНЫЙ БОРЕЦ, PROMA, JET, SILOMA, PILOUS, SAHINLER, DMTG и других. Продаваемое нами оборудование имеет широкую географию производства - это Россия, Беларусь, Турция, Чехия, Болгария, Швейцария, Германия, Тайвань, Китай и др.. Мы работаем с проверенными поставщиками, надежность которых подтверждена за долгие годы сотрудничества.
Вопрос: Что такое пусконаладочные работы (ПНР) токарного станка и что включают
Ответ:
1. Проведение визуального осмотра станка, его механической и электрической частей для обнаружения возможных поломок, возникших при доставке станка к Покупателю. 2. Проверка установки токарного станка ...
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Вопрос: Какое машинное масло заливать в станки JET, ПРОМА, KNUTH, STALEX, OPTIMUM, SILOMA, PILOUS, UMT?
Ответ:
Согласно инструкции рекомендуются масла импортного производства. Но отлично подойдут машинные индустриальные масла российского производства марки .....
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Вопрос: Чем универсальные фрезерные станки отличаются от широкоуниверсальных
Ответ: Считается, что к широкоуниверсальным фрезерным станкам относится оборудование, имеющее и вертикальный и горизонтальный шпиндель. Универсальные же станки имеют один шпиндель...
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