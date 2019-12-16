Компания "Станочный Мир" - надежные станки, прессы, гильотины, молоты по лучшей цене в России и СНГ

Металлообрабатывающее оборудование служит для изменения различными физическими способами формы заготовок из металла с целью получения деталей с определенными заданными размерами и свойствами. Нередко металлообрабатывающие станки используют для обработки и неметаллических изделий.

Существует большое количество производственных методов воздействия на металл и соответственно оборудования это реализующее, и наиболее распространенные и востребованные виды станков и кузнечно-прессового оборудования для обработки металла присутствуют в нашем каталоге. Это токарные, фрезерные, сверлильные, отрезные, шлифовальные станки, прессы, молоты, ножницы гильотинные, установки плазменной резки и многое другое.

На сайте компании Станочный Мир вы найдете металлообрабатывающие станки как отечественных, так и зарубежных известных производителей: ГЗСУ, ВИСТАН, КРАСНЫЙ БОРЕЦ, PROMA, JET, SILOMA, PILOUS, SAHINLER, DMTG и других. Продаваемое нами оборудование имеет широкую географию производства - это Россия, Беларусь, Турция, Чехия, Болгария, Швейцария, Германия, Тайвань, Китай и др.. Мы работаем с проверенными поставщиками, надежность которых подтверждена за долгие годы сотрудничества.